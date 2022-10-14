إقامة المؤتمر الدولي للدراسات الكورية بمشاركة 130 أكاديميا من 21 دولة

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من المقرر أن تقام الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للدراسات الكورية يومي العشرين والحادي والعشرين من أكتوبر الجاري في سيول تحت شعار "الثقافة الكورية التي تتواصل مع العالم".ويهدف تنظيم هذا المؤتمر إلى مشاركة نتائج أبحاث الدراسات الكورية على مستوى العالم، واكتشاف ورعاية الجيل القادم من الباحثين في الدراسات الكورية، وتعزيز الشبكات العالمية بين الباحثين والمؤسسات والمعاهد المتخصصة في الدراسات الكورية.وسوف يشارك في مؤتمر هذا العام 130 أكاديميا من 21 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والدانمارك، حيث يقدمون 108 من الأوراق البحثية ذات الصلة بالدراسات الكورية.وأعرب رئيس أكاديمية الدراسات الكورية "آن بيونغ وو" عن أمله في أن يكون هذا الحدث ميدانا للتواصل بين الأكاديميين والباحثين المشاركين، وفرصة لتعزيز الدراسات الكورية.