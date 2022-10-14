الرئيس يون يؤكد على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة لشركة كاكاو

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن شبكة "كاكاو" التي تعرضت لشلل في خدماتها بسبب حريق اندلع في أحد مراكز البيانات، لا تختلف عن أي شبكة اتصالات وطنية، رغم أنه تتم إدارتها من قبل القطاع الخاص.وأضاف أنه يدرك جيدا أن معظم أفراد الشعب الكوري قد مروا بأوقات عصبية بسبب تعليق خدمات كاكاو، وأكد على أن حكومته ستعمل على تجديد النظام لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة، مع الاستجابة والتعافي في أسرع وقت ممكن إذا ما وقعت مثل تلك الحوادث.وقال الرئيس "يون" إنه قد أمر وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإجراء دراسة حول التدابير المتعلقة بمنع وقوع تلك الحوادث، واتخاذ التدابير ذات الصلة في مرحلة ما بعد وقوعها.كما أكد على ضرورة تحسين النظام الذي احتكرت فيه شركة معينة بعض الخدمات، مثل خدمة مراسلات الإنترنت.وأضاف أنه يحترم مبدئيا استقلالية الشركات وإبداعها، لكن هذا الاحترام قائم على مبادئ التنافس العادل والتوزيع المنطقي في السوق، ملمحا بذلك إلى احتمال تدخل الحكومة في البنية التحتية التي تحتكرها شركة معينة، من أجل حماية مصالح الشعب.وقال إن لجنة التجارة العادلة تجري حاليا دراسة حول سبل حل مشكلة الاحتكار.