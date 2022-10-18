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السياسية

كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان التعاون والاستثمار في الصناعات الجديدة

Write: 2022-10-18 09:19:07

كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان التعاون والاستثمار في الصناعات الجديدة

Photo : YONHAP News

عقد وزيران من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية اجتماعا عبر الفيديو أمس الاثنين لمناقشة التعاون في الاستثمار في الصناعات الجديدة.
وخلال المحادثات مع وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، اقترح وزير التجارة والصناعة والطاقة "لي جانغ يانغ" أن يعمل البلدان على توسيع التعاون في الصناعات الجديدة بين حكومتيهما وشركاتهما.
وقالت الوزارة إن "لي" قدم اقتراحه مشيرا إلى أن تعاون البلدين كان مقتصرا في المعتاد في مجالات الطاقة والبناء والمصانع، لكنه بدأ يتوسع ليشمل طاقة الهيدروجين والمدن الذكية والألعاب والترفيه.
واستنادا إلى لجنة رؤية 2030 المشتركة بين البلدين والتي تم تأسيسها في عام 2017، اتفق الجانبان على التعاون في التحول إلى نظام اقتصادي يقوم على خفض انبعاثات الكربون والثورة الصناعية الرابعة وتزايد استهلاك المحتوى الثقافي والرقمي.
ومنذ إطلاق اللجنة، حدد البلدان 39 مشروعا مشتركا من خلال 3 جولات من المحادثات.
وقد اتفق الوزيران على عقد جولة رابعة من اجتماعات اللجنة لبحث المشاريع المشتركة الجديدة.

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