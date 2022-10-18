تجمع مستخدمي كاكاو توك لمقاضاة الشركة بعد تعطل خوادمها خلال عطلة نهاية الأسبوع

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من المحتمل أن تواجه شركة "كاكاو"، صاحبة برنامج "كاكاو توك" الذي يستخدمه جميع الكوريين الجنوبيين تقريبا، دعاوى قضائية بعد أن دمر حريق مركز البيانات الرئيسي للشركة، مما أدى إلى تعطيل حياة الكوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقد تم إنشاء العديد من التجمعات عبر الإنترنت على موقع "نيفر"، وهو محرك البحث الذي يستخدمه معظم الكوريين الجنوبيين، لضم المتضررين من التعطل المؤقت لخدمات شركة "كاكاو".وقال المحامي "شين جيه يون"، الذي افتتح أحد هذه التجمعات، إنه سيكون بإمكان المستخدمين المطالبة بالتعويض عن إهمال "كاكاو" وعدم استعدادها لمثل هذا الوضع مقدما، بغض النظر عن سبب الحريق.وأوضح "شين" أن إثبات الأضرار مع كون الخدمة مجانية سيكون صعبا إلى حد ما، لكنه أكد أن تقديم الخدمات المجانية لا يعفي الشركات من المسؤولية عن الأضرار.ومن الجدير بالذكر أن الشركة تدير العديد من الخدمات عبر الإنترنت والتي تعطلت بسبب الحادث، من بينها منصة الدفع "كاكاو باي"، كما تضرر الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يستخدمون خدمة الإعلانات من خلال قنوات "كاكاو".وفي الوقت الحالي، أعلنت شركة "كاكاو" عن خطط تعويضية تشمل تمديد مدة استخدام الخدمات المدفوعة مثل "كاكاو ويبتون" ومنصة البث الموسيقي "ميلون". وأعلنت الشركة أيضا عن تشكيل لجنة داخلية للاستجابة للطوارئ لتعويض المستخدمين الذين عانوا من الأضرار بسبب تعطل الخدمة.