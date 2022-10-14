الرئيس يون يجتمع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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عقد الرئيس "يون صوك يول" محادثات مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" وقادة رياضيين دوليين آخرين أمس الاثنين.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" دعا المسؤولين الرياضيين إلى المكتب الرئاسي في سيول حيث تناولوا العشاء معا.ويزور "باخ" كوريا الجنوبية لحضور الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية المقرر عقدها غدا الأربعاء.وفي كلمته قبل العشاء، أعرب "يون" عن امتنانه لتفاني اتحاد اللجان الأولمبية وعمله الدؤوب لنشر روح السلام والمصالحة من خلال الرياضة، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الوباء والصراعات العالمية.وطلب الرئيس من المسؤولين الرياضيين الدوليين الاهتمام والدعم لإنجاح استضافة كوريا الجنوبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "كانغ وون" للشباب في عام 2024.كما أكد "يون" أنه سيفعل كل ما في وسعه لإعلاء روح الحرية والتضامن في مجال الرياضة.