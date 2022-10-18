الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وزير الخارجية يغادر البلاد متوجها إلى فيتنام في الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية

Write: 2022-10-18 11:09:24

وزير الخارجية يغادر البلاد متوجها إلى فيتنام في الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية

Photo : YONHAP News

غادر وزير الخارجية "بارك جين" متوجها إلى فيتنام مساء أمس الاثنين في زيارة رسمية، تزامنا مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة أن "بارك" سيزور الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا يومي الاثنين والثلاثاء بدعوة من نظيره الفيتنامي "بوي ثانه سون".

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري "بارك" محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي، بالإضافة إلى زيارة مجاملة إلى الرئيس الفيتنامي "نغوين شوان فوك" وغيره من كبار المسؤولين في فيتنام.

كما يخطط "بارك" لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وأن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما سيناقش الجانبان الاستعدادات لعقد القمة بين كوريا الجنوبية والآسيان في كمبوديا الشهر المقبل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;