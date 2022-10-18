وزير الخارجية يغادر البلاد متوجها إلى فيتنام في الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية

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غادر وزير الخارجية "بارك جين" متوجها إلى فيتنام مساء أمس الاثنين في زيارة رسمية، تزامنا مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.وذكرت الوزارة أن "بارك" سيزور الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا يومي الاثنين والثلاثاء بدعوة من نظيره الفيتنامي "بوي ثانه سون".وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيجري "بارك" محادثات مع وزير الخارجية الفيتنامي، بالإضافة إلى زيارة مجاملة إلى الرئيس الفيتنامي "نغوين شوان فوك" وغيره من كبار المسؤولين في فيتنام.كما يخطط "بارك" لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وأن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما سيناقش الجانبان الاستعدادات لعقد القمة بين كوريا الجنوبية والآسيان في كمبوديا الشهر المقبل.