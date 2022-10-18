بدء محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في قضية انتهاك قانون الانتخابات

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من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" في تهمة انتهاكه لقانون الانتخابات من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة عندما كان مرشحًا للرئاسة في العام الماضي.وستعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع تمهيدية في الساعة 10:30 صباحا اليوم الثلاثاء للاستماع إلى البيانات الأولية من قبل النيابة والدفاع، ولتجميع الأدلة وقوائم الشهود. وليس من المتوقع أن يحضر "لي" الجلسة، لأن المتهمين ليسوا ملزمين بحضور جلسات الاستماع التمهيدية.ويُتهم "لي" بنشر معلومات كاذبة عندما كان مرشحا رئاسيا في العام الماضي فيما يتعلق بفضيحة مشروع تطوير الأراضي "ديه جانغ دونغ" في مدينة "سيونغ نام"، حيث كان عمدة للمدينة.وفي مقابلة تلفزيونية في 22 ديسمبر، نفى "لي" أن يكون على دراية بـ "كيم مون كي"، الشخصية الرئيسية في الفضيحة. وقد تم العثور على جثة "كيم"، الذي استجوبته النيابة لتورطه المزعوم في الفضيحة، في اليوم السابق فيما يبدو أنه انتحار.كما تم اتهام رئيس الحزب الديمقراطي بالإدلاء ببيانات كاذبة في العام الماضي بشأن مشروع تطوير آخر في منطقة "بيك هيون دونغ" بنفس المدينة.