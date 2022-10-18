وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الشمال يحاول لفت انتباه واشنطن من خلال الاستفزازات

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن سلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية كانت تهدف على الأرجح إلى جذب انتباه الولايات المتحدة والاحتجاج على التعاون الأمني بينها وبين كوريا الجنوبية واليابان.وقدم "بلينكن" هذا التقييم أمس الاثنين خلال حديث مع وزيرة الخارجية السابقة "كوندوليزا رايس" في مسرح بجامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا.وقال الوزير الأمريكي إنه من وجهة نظر القيادة في كوريا الشمالية، فإن جزءًا مما يجب أن تراه الولايات المتحدة هو أن كوريا الشمالية "لا تحب أن تشعر بالتجاهل".وقال إنه من خلال تلك الأعمال الاستفزازية فيبدو أن كوريا الشمالية تحاول تذكير العالم بأن كوريا الشمالية "لا تزال تمثل مشكلة"، ويجب التعامل معها.كما أبرز "بلينكن" أنه خلال الأشهر القليلة الماضية زادت الولايات المتحدة بوتيرة كبيرة من العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، بما في ذلك استئناف وتجديد التدريبات العسكرية التي كانت موجودة "لسنوات".وقال "بلينكن" إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "رأى ذلك ولم يعجبه"، وأن تصرفات كوريا الشمالية كانت ردًا على ذلك.