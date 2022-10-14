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أعلنت فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية عن خطتها للوفاء بالخدمة العسكرية الإلزامية حسب ترتيبات أعضائها بدءًا من الأخ الأكبر الفنان "جين".قالت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها الفرقة أمس إن الفنان "جين" سيلغي طلب تأجيل الانضمام إلى الخدمة في نهاية هذا الشهر من أجل اتباع تدابير الانضمام، مضيفةً أن أعضاء الفرقة الآخرين ينوون الوفاء بالخدمة بالترتيب حسب خطط أعمالهم المختلفة.جدير بالذكر أن جين بلغ عمره 30 عاما هذا العام. وحسب قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي تم تعديله في عام 2020، فقد تم تأجيل انضمامه إلى الخدمة حتى نهاية هذا العام بعد الفوز بتوصية خاصة بتأجيل الخدمة من قبل وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري.وينص قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على أن من يرشحه وزير الثقافة من ذوي المهارات الممتازة في مجالي الفن والرياضة، والتي تم تحديدها حسب المرسوم الرئاسي ذي الصلة، يمكنه الوفاء بالخدمة كعناصر فنيين ورياضيين. ولكن مرسوم إنفاذ قانون الخدمة العسكرية لا يحتوي على مجال الثقافة الشعبية مما أثار جدلاً حول الإنصاف لفناني البوب الذين يروجون للمكانة الوطنية.