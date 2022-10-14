رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يزور الولايات المتحدة بدءا من اليوم

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من المقرر أن يتشاور رؤساء هيئات الأركان المشتركة الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني في الولايات المتحدة في ظل إقبال بيونغ يانغ على القيام بالاستفزازات العسكرية المتسلسلة ووجود المؤشر إلى إجرائها التجربة النووية السابعة.صرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية اليوم بأن رئيس الهيئة الكوري "كيم صُنغ كيوم" سيزور الولايات المتحدة من اليوم إلى يوم 23 من هذا الشهر تلبية لدعوة رسمية كانت قد وُجِّهَتْ إليه.ومن المتوقع أن يحضر كيم الدورة الـ47 للجنة العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية التي ستُعقد صباح الغد الأربعاء من أجل تقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ومناقشة سبل تعزيز الدفاع المشترك، وتنفيذ نقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في وقت الحروب وفقا لشروط معينة وغيرها.وفي صباح اليوم الثاني من زيارته سيشارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء هيئات الأركان المشتركة الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني من أجل مناقشة البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتعاون والتدريبات متعددة الأطراف والتحديات الأمنية في المنطقة وغيرها.وفي يوم 21 من هذا الشهر سيزور كلا من مركز قيادة الإستراتيجية ومركز قيادة الفضاء هناك حيث سيناقش مع عدد من مسؤوليهما حول التعاون الإستراتيجي وسبل توسيع التعاون بين الوحدات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية بغية تعزيز قدرة الردع والاستجابة للتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.جدير بالذكر أن اجتماع رؤساء هيئات الأركان المشتركة للدول الثلاث ظل يقام مرة أو مرتين كل سنة منذ عام 2010 عبر الفيديو أو وجها لوجه.