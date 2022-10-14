قرار رئاسي بإنشاء فريق عمل للأمن السيبراني

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قرر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنشاء فريق عمل خاص للأمن السيبراني في مكتب الأمن القومي في أعقاب حادثة تعليق خدمات "كاكاو".من المقرر أن يُعقد اجتماع لمتابعة أوضاع الأمن السيبراني برئاسة مستشار الأمن القومي "كيم صونغ هان".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المكتب "لي جيه ميونغ" أمس أثناء إعلان نتيجة اجتماع كبار مساعدي الرئاسة الذي عُقد تحت رئاسة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول".وقال لي إنه من المقرر أن يشارك في فريق العمل الجديد عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ومركز الاستخبارات الوطني، ومكتب المدعي العام الأعلى، وهيئة الشرطة الوطنية، ومركز قيادة دعم الأمن العسكري وغيرها.قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن حادثة كاكاو أظهرت بوضوح صحة القلق من أنها لا تقتصر على الأزمات الشعبية فقط، بل قد تؤثر على الأمن الوطني. ولهذا فقد قرر المكتب الرئاسي إنشاء فريق عمل لمتابعة الأوضاع الأمنية ذات الصلة.كما تابع أن الاجتماع تأكد من أن للخلل في شبكات الاتصالات الإضافية بالإضافة إلى شبكة الاتصالات الرئيسية الوطنية تأثيرًا كبيرا على المجتمع، مضيفا أن الاجتماع شهد مناقشة كيفية التعامل معه على صعيد الأمن القومي.فيما يتعلق بحادثة تعليق خدمات كاكاو، سبق للرئيس "يون صوك يول" أن قال إن شبكة كاكاو شبكة خاصة إلا أنها لا تختلف عن كونها شبكة وطنية رئيسية من منظور الشعب، ملوحا بإعادة تنظيم الآلية ذات الصلة.