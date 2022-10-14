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تُجري هيئة الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقات في حادثة الحريق الذي اشتعل يوم 15 من هذا الشهر في مركز الفرع التابع لشركة "أس كي سي آن سي" في منطقة بانكيو بمقاطعة كيونغ كي.وقالت الهيئة إنها تستدعي عددا من المسؤولين ذوي الصلة تركيزا على ما إذا كانت هناك مشكلة في البطارية التي بدأ منها الحريق.أوضحت الشرطة أن الحريق لم يشتعل في أثناء قيام شخصٍ ما بالعمل في نقطة اشتعاله، ولهذا تُركِّز الشرطة على احتمال وجود عيب في الماكينة بحد ذاتها.يقال إن الشرطة حصلت على شرائط الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تحتوي على الوضع آنذاك للتأكد من مشهد اشتعال الحريق في البطارية. كما حصلت على وحدة من البطاريات الخاصة لجهاز التزويد بالكهرباء في حالات الطوارئ، بحيث طلبت من المعهد الكوري للتحقيقات العلمية التقييم الدقيق عليها.من ناحية أخرى، توقعت شركة كاكاو التي ظلت تعمل على تطبيع خدماتها لليوم الرابع على التوالي أن يتم استئناف وظيفتي "الرسائل الإلكترونية" عبر بوابة "داوم" للخدمات الإلكترونية و"الرسائل النصية " للإعلانات التجارية الخاصة لقناة توك في غضون اليوم الثلاثاء.وشرحت أنها قد أكملت استعادة معظم الوظائف لكاكاو ميل، وتعمل على استعادة رسائل داوم حاليا. وأضافت أنها استطاعت استئناف معظم خدماتها حتى الآن بما في ذلك كاكاو بنك، وكاكاو ماب، وكاكاو تي. وشرحت أن استعادة بعض خدماتها الرئيسية مثل "مييل" و"قناة توك" تتأخر بسبب كمية ودرجة تعقيد البيانات وخصوصية الأجهزة الخاضعة للاستعادة وغيرها.