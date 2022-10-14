الرئيس الكوري يحضر حفل تدشين سكك الحديد السريعة بين الشرق والغرب

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حضر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" حفلا خاصا للبدء في إنشاء سكك الحديد السريعة بين الشرق والغرب والتي تربط مدينة تشون تشون مع مدينة سوك تشو الذي أُقيم اليوم في سوك تشو بمقاطعة كانغ وان.وقال في الحفل إن أيَّ مواطن كوري يتوجب عليه أخذ فرصة منصفة بغض النظر عن مكان إقامته، مضيفا أنه سيقدم دعما فعالا للتنمية الإقليمية المتوازنة، وافتتاح عصر المناطق المحلية من خلال بناء شبكات المواصلات المحلية.كما أكد الرئيس يون على ضرورة طفرة جديدة للمقاطعة من خلال توسيع البني التحتية مُعْرِبًا عن رغبته في تحقيق التنمية الإقليمية المتزنة.يُشار إلى أن مشروع إنشاء سكك الحديد السريعة بين الشرق والغرب عبارة عن مشروع تمديد السكك الحديدية التي تربط سيول مع تشون تشون يستغرق حوالي 6 سنوات بتكلفة "تريليونين و400 مليار وون" أو ما يعادل مليارا و700 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في نهاية عام 2027 . ومن المتوقع أن تستغرق المسافة بين منطقة "يونغ سان" بسيول ومدينة سوك تشو ساعة و39 دقيقة فقط في حال إتمام المشروع.