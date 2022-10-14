تدريبات جوية للقوات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة في نهاية هذا الشهر

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في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة للاستفزازات المتسلسلة لبيونغ يانغ واستعدادها لإجراء التجربة النووية السابعة، من المقرر أن تُجري سيول وواشنطن تدريبات عسكرية جوية كبيرة الحجم في نهاية هذا الشهر.وفقا للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، سيُجري الطرفان الكوري الجنوبي والأمريكي تدريبات عسكرية شاملة للاستعداد لخوض المعارك فوق كوريا الشمالية بدءا من يوم 31 من هذا الشهر إلى 4 من الشهر القادم.ومن المتوقع أن تشارك في التدريبات الجوية حوالي 140 طائرة من الجانب الكوري بما في ذلك "أف - 35 آي، و"أف - 15 كي"، و"كي أف - 16"، وحوالي 100 طائرة من الجانب الأمريكي وهي "أف - 35 بي" و"أف - 16".من المتوقع أن يشارك في التدريبات عدد من الطائرات من طراز "أف - 35 بي" لأول مرة منذ 5 سنوات. وهي طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا خلافا لطائرات "أف - 35 آي" ليتم تشغيلها على متن حاملة للطائرات.يشار إلى أن إجراء سيول وواشنطن هذا الحجم الكبير من التدريبات الجوية سيأتي لأول مرة منذ 5 سنوات بعد شهر ديسمبر في عام 2017.