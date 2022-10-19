المحلية ؜25% من العاملين بأجر يكسبون أقل من 2 مليون وون شهريا في النصف الأول

ذكر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية أمس الثلاثاء أن واحدا من كل أربعة عمال بأجر، أو 25.3% منهم، حصلوا على أقل من مليوني وون شهريا في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض 29.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وكانت نسبة أولئك الذين يحصلون على أقل من مليون وون شهريا 9.4%، وكان 27% من هذه الفئة يعملون في قطاعي خدمات الإقامة والمطاعم.



وتم توظيف أكثر من 28 مليون شخص في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 865 ألفًا على أساس سنوي.



وانخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات الغذائية بمقدار 46 ألفًا إلى 1.56 مليونًا، على الرغم من أنهم حصلوا على النسبة الأكبر من المجموع، حيث بلغت نسبتهم 5.6%.



كما وظَّف القطاع المصرفي أيضًا عددًا من الموظفين أقل بمقدار 22 ألفًا في النصف الأول من العام.



ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد عمال التوصيل بمقدار 26 ألفًا عن العام الماضي ليتجاوز 450 ألفًا للمرة الأولى، وليفوق عدد معلمي المدارس (422 ألفًا) وخبراء البرمجيات (399 ألفًا). وقد بلغ عددهم حوالي 410 آلاف شخص، وكان معظمهم من الرجال.