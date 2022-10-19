نسبة عمليات البيع على المكشوف في البورصة الكورية تتجاوز 10%

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تجاوزت نسبة عمليات البيع على المكشوف للشركات المدرجة في مؤشر "كوسبي 200" 10% في الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل منذ تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020.ووفقًا لبيانات البورصة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت نسبة البيع على المكشوف للأسهم 11% اعتبارًا من الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 5 فبراير 2020، عندما بلغت تلك النسبة 11.6%.وقد تم حظر البيع على المكشوف للأسهم، وهي عملية تنطوي على اقتراض المستثمر وبيع الأسهم على أمل شرائها بسعر أقل عندما ينخفض سعرها في المستقبل لتحقيق الربح، من مارس 2020 إلى أبريل 2021، وذلك في أعقاب الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم بسبب أزمة الوباء.كما ارتفعت رسوم معاملات البيع على المكشوف منذ الشهر الماضي. وبلغ متوسط الرسوم اليومية بين 1 أكتوبر و16 أكتوبر 570 مليار وون، بزيادة قدرها 15.5% عن الشهر السابق.وتزداد توقعات ارتفاع الضغوط الهبوطية مع تصاعد عمليات البيع على المكشوف، خاصة وسط التوقعات بتراجع السوق المالية لمدة مطولة، تماشيًا مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.