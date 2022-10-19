مهرجان الصداقة في سيول يعرض أطعمة وثقافات 46 دولة

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من المقرر أن تستضيف مدينة سيول مهرجان الصداقة لعام 2022 في نهاية هذا الأسبوع، ويأتي المهرجان تحت شعار "جمع العالم معًا".وبعد حفل الافتتاح الذي يبدأ في الساعة 2 بعد ظهر يوم السبت في سيول بلازا، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بثقافة 46 دولة من خلال تناول عينات من الطعام ومشاهدة المعارض والألعاب والعروض على مدار يومين في مناطق مختلفة من سيول بلازا وبالقرب من نهر "تشيونغ كيه".وسيعرض معرض الأطعمة العالمية، وهو أحد أبرز أحداث المهرجان، المأكولات التي تميز كل بلد. وسيحصل الزوار الذين يحضرون أطباقا قابلة لإعادة الاستخدام على كوبون خصم بقيمة ألف وون يمكن استخدامه في أي كشك بالمعرض.كما يمكن للزوار أيضًا محاولة طحن حبوب البن الأردنية، أو الحصول على رشفة مجانية من النبيذ الجورجي.وسيعرض فنانون ومؤدون من 10 دول موسيقاهم الوطنية وفنون الدفاع عن النفس، بينما سيقام معرض للأزياء التقليدية على هامش المهرجان.