كوريا الشمالية تدعي أن القصف المدفعي رد على استفزازات الجنوب

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قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أطلقت "طلقات تحذيرية" خلال الليل لإرسالة "تحذير جاد" لكوريا الجنوبية بشأن استفزازاتها العسكرية.وذكرت كوريا الشمالية هذا الادعاء بعد أن قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 250 قذيفة مدفعية على المناطق العازلة في البحر الشرقي والغربي ليلة الثلاثاء، في انتهاك آخر للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 والذي يهدف إلى الحد من التوترات العسكرية.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فقد أصدر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي بيانا اليوم الأربعاء قال فيه إن كوريا الجنوبية قامت باستفزاز عسكري آخر بالقرب من خط الترسيم العسكري أمس الثلاثاء.ووصف المتحدث الجنوب بالأعداء، وقال إن كوريا الجنوبية أطلقت عشرات من قذائف المدفعية في منطقة "جيون يون" في مقاطعة "كانغ وون" من الساعة 9:55 صباحا إلى 5:22 مساء يوم الثلاثاء.وقال المتحدث إن هذه الأعمال العسكرية الاستفزازية تزيد الوضع سوءا في شبه الجزيرة الكورية.وقال المتحدث إن كوريا الشمالية أمرت وحداتها في الخطوط الأمامية بإطلاق نيران مدفعية باتجاه البحر الشرقي والغربي ليلة الثلاثاء، كرد عسكري قوي على استفزازات الجنوب. وحث المتحدث أعداء الشمال على التوقف فورا عن أي عمل استفزازي يثير التوترات العسكرية في منطقة "جيون يون".