واشنطن تلمح إلى معارضتها للنشر الدائم للأصول الاستراتيجية في كوريا الجنوبية

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ألمحت وزارة الدفاع الأمريكية إلى موقف سلبي من قضية النشر الدائم للأصول الاستراتيجية الأمريكية في كوريا الجنوبية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من كوريا الشمالية.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء ردا على سؤال عن تلك القضية.وقال المتحدث دون التصريح بإجابة مباشرة إن الولايات المتحدة لديها أكثر من 28 ألف جندي أمريكي متمركز بالفعل في المنطقة، في إشارة إلى التزام واشنطن بالعلاقات الدفاعية والتعاون الأمني مع كوريا الجنوبية. وشدد على أنه التزام طويل الأمد وسيظل كذلك.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء الآخرين في المنطقة، لحماية السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتشير تلك التصريحات إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية توفر بالفعل الحماية اللازمة، وأن النشر الدائم للأصول الاستراتيجية غير ضروري.