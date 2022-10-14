كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مئات قذائف المدفعية على المناطق العازلة في البحر الشرقي والغربي ليلة الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 طلقة مدفعية من رأس "جانغ سان" في مقاطعة "هوانغ هيه" في البحر الأصفر بدءا من حوالي الساعة 10:00 مساء الثلاثاء، و150 طلقة أخرى من منطقة "جانغ جون" في مقاطعة "كانغ وون" باتجاه البحر الشرقي بدءا من الساعة 11 مساء.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن قذائف المدفعية سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، والتي تم تحديدها بموجب الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين والذي يهدف إلى الحد من التوترات العسكرية. ولم تسقط أي قذائف في مياه كوريا الجنوبية.وأرسل الجيش الكوري الجنوبي عدة رسائل تحذيرية إلى الشمال، قائلا إن تلك القذائف تنتهك اتفاق 2018، وحث النظام على التوقف.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الاستفزازات المستمرة تقوض السلام والاستقرار، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا في المجتمع الدولي. ودعت بيونغ يانغ إلى وقف تلك الأعمال على الفور.ومع هذا الحادث الأخير، انتهكت كوريا الشمالية اتفاق 2018 في 9 مناسبات حتى الآن.ويُنظر إلى القصف المدفعي على أنه رد على تدريبات "هوغوك" السنوية للجيش الكوري الجنوبي، والتي بدأت يوم الاثنين.