الولايات المتحدة تنشر قاذفات «بي-1بي» في غوام وسط التوترات في شبه الجزيرة الكورية

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يبدو أن القوات الجوية الأمريكية نشرت قاذفتين من طراز "بي-1بي" في "غوام"، وسط الدلائل على أن كوريا الشمالية قد أوشكت على إجراء التجربة النووية السابعة.ووفقا لأحد مواقع تعقب الطائرات اليوم الأربعاء، غادرت طائرتان من ذلك الطراز قاعدة "إلسوورث" الجوية في جنوب "داكوتا" ووصلت إلى قاعدة "أندرسن" الجوية في "غوام" في حوالي الساعة 7 صباحا يوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المنسق.وقال الموقع إن هذه كانت بداية "نشر قوة قاذفة جديدة وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية".ويعد نشر تلك القاذفات في "غوام" تحذيرا قويا من الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية، التي أفادت التقارير أنها أكملت الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة.ويذكر أن "بي-1بي" هي إحدى القاذفات الاستراتيجية الثلاث للولايات المتحدة، إلى جانب "بي-52" و"بي-2". ويمكنها أن تصل إلى شبه الجزيرة الكورية من "غوام" في غضون ساعتين.