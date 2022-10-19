شركة كاكاو تؤكد استئناف عمل الخوادم في مركز البيانات بنسبة 97%

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قالت شركة "كاكاو" التكنولوجية العملاقة اليوم الأربعاء إن 97% من خوادمها في مركز البيانات في "بانغيو" تعمل الآن، بعد أن تسبب حريق وقع في المركز يوم السبت في أعطال خطيرة في الخدمة.وقالت الشركة المشغلة لبرنامج "كاكاو توك"، وهو برنامج المراسلات الفورية الأشهر في البلاد، إنها أكملت استعادة 31 ألف خادم من أصل 32 ألف خادم في مركز البيانات.وقالت الشركة إنه لم يكن هناك فقدان للبيانات في خدمات البريد الإلكتروني "كاكاو" و"داوم"، وأكدت أن المستخدمين سيمكنهم التحقق من جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بمجرد اكتمال أعمال الاسترداد.ومن المتوقع أن تُستأنف معظم الخدمات التابعة للشركة كالمعتاد يوم الأربعاء.ومن ناحية أخرى، قالت الشركة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 11 صباحا بشأن انقطاع الخدمة بسبب الحريق. ومن المتوقع أن يعتذر كبار المسؤولين بالشركة للأمة بشأن الحادث.