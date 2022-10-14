افتتاح مؤتمر الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

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يقام مؤتمر الجمعية العامة السادس والعشرون لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في سيول خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.وفي كلمةٍ ألقاها في المؤتمر اليوم الأربعاء، قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن روح الحرية والتضامن التي تسعى الحكومة الكورية لتحقيقها لا تختلف عن الروح الأولمبية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لجلب روح الحرية والتضامن في المجالات الرياضية، والمساهمة في المجتمع الدولي من خلال الرياضة.وحضر المؤتمر حوالي ألف من كبار المسؤولين الرياضيين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، والقائم بأعمال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "روبين ميتشيل"، وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها مؤتمر الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في سيول بعد إقامته فيها في عامي 1986 و2006.وسيتم في مؤتمر هذا العام مناقشة القضايا الرياضية الدولية، وانتخاب رئيس جديد للاتحاد ونائبه الأول، وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة.