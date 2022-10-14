كوريا الجنوبية في المرتبة الـ23 عالميا من حيث معدل التوظيف

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تحتل كوريا الجنوبية مراكزًا منخفضًة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل التوظيف، ومعدل المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وإنتاجية العمل.وطبقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الكورية أمس الثلاثاء، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة والعشرين من بين 37 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي بعد أن كانت قد حافظت على المرتبة الثالثة والعشرين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006.وأشار التقرير إلى أن كوريا احتلت المرتبة الحادية والثلاثين من حيث معدل المشاركة في الأنشطة الاقتصادية في العام الماضي، بانخفاض مرتبتين مقارنة بالعام الأسبق، وذلك بالرغم من ارتفاع المعدل من و64.7% عام 2000 إلى 69% في العام الماضي.أما إنتاجية العمل فقد شهدت زيادة من 19.9 دولار عام 2000 إلى 42.7 دولار في العام الماضي، لتحتل كوريا المرتبة التاسعة والعشرين بعد أن كانت في المرتبة الثانية والثلاثين.وبلغ متوسط أجور العمال السنوي 42 ألفا و747 دولارا في العام الماضي، بزيادة مقدارها 13 ألفا و242 دولارا عن العام الأسبق، محتلة بذلك المرتبة العشرين عالميا.وانخفض معدل البطالة في العام الماضي إلى 3.6% بعد أن كان 4.6% في العام الأسبق.