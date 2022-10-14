البنك المركزي يتوقع الاستمرار في تراجع الصادرات الكورية

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من المتوقع أن يستمر تراجع الصادرات الكورية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الرئيسية وانخفاض الطلب العالمي لمنتجات المعلومات والاتصالات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سيستمر تراجع الصادرات الكورية للسوق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي نتيجة لانخفاض الطلب فيها على واردات المنتجات من الخارج.وأرجع التقرير السبب في توقعاته بتراجع الصادرات للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة بنوكها المركزية لتشديد السياسات النقدية.أما صادرات كوريا للصين، فقد توقع البنك المركزي تراجعها بسبب ضعف النمو الاقتصادي والركود في صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز الصين قدرتها التكنولوجية وتعديلها على هيكلة النمو الاقتصادي لتتركز على الاستهلاك المحلي.كما توقع البنك المركزي أن يشهد الحساب الجاري لكوريا تقلبات لفترة من الزمن مع زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق الخارجية.