الاقتصادية تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 1% سنويا لأكثر من 30 شركة استهلاكا للطاقة

من المقرر أن يتم تحسين كفاءة الطاقة لأكثر من 30 شركة استهلاكا للطاقة بنسبة 1% سنويا.

جاء هذا القرار في اتفاقية الشراكة التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء مع الشركات الثلاثين، منها "سامسونغ" للإلكترونيات، و"بوسكو" للحديد والصلب، و"هيونداي" للحديد، و"إس كي هاينكس" لأشباه الموصلات، و"إل جي" للكيمياء، حيث تبلغ حصة تلك الشركات من إجمالي حجم استهلاك الطاقة في المجالات الصناعية 57%.

ووَضعت الشركات الثلاثون هدفا لتقليل حجم استهلاك الطاقة بنسبة 1% سنويا.

كما قررت خفض حجم استهلاك الطاقة بـ520 ألف طن نفط مكافئ، أي ما يعادل 400 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من الربع الأخير من هذا العام وحتى الربع الأول من العام القادم.

وكشفت 10 شركات للحديد عن خطتها لاستثمار 420 مليار وون في بناء المرافق الخاصة بتوفير الطاقة.

ومن جانبها، تخطط الحكومة لتوسيع دعمٍ مصرفيّ للشركات المشاركة في الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الطاقة.