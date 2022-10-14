استئناف نظام الدخول بدون تأشيرة للقادمين من 8 دول

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من المقرر أن يتم استئناف نظام الدخول لكوريا الجنوبية بدون تأشيرة للقادمين من 8 دول.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم استئناف تطبيق هذا النظام على الوافدين من 8 دول، منها اليابان، وتايوان، وماكاو، وجرز سليمان، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وساموا، وتونغا بدءا من الأول من شهر نوفمبر المقبل.بهذا، سيتم استئناف تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة على القادمين من 91 دولة في العالم كان قد تم تعليق تطبيق النظام على القادمين منها في شهر مارس من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.كما سيتم السماح للسياح الأجانب القادمين على متن السفن السياحية بالدخول للأراضي الكورية بدءا من يوم الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.الجدير بالذكر أن الدول الثماني المذكورة قد استَأنفت مؤخرا تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للقادمين من كوريا الجنوبية.