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السياسية

مزاعم بشأن تورط رئيس طاقم الرئاسة السابق في إعادة اثنين من البحارة إلى كوريا الشمالية

Write: 2022-10-19 13:19:23Update: 2022-10-19 14:59:50

مزاعم بشأن تورط رئيس طاقم الرئاسة السابق في إعادة اثنين من البحارة إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

استدعت النيابة اليوم الأربعاء رئيس طاقم الرئاسة السابق "نوه يونغ مين" كجزء من تحقيقاتها في الإعادة القسرية لاثنين من البحارة إلى كوريا الشمالية في شهر نوفمبر من عام 2019.
وتُجري النيابة تحقيقات مع "نوه" حول تورطه في ترحيل اثنين من البحارة الكوريين الشماليين يُعْتَقَدُ أنهما قَتَلا 16 من زملائهما من أفراد الطاقم على متن قارب قبل عبور الحدود إلى كوريا الجنوبية.
وكان "نوه" قد ترأس اجتماعا عُقِدَ في مكتب الرئاسة الكورية يوم الرابع من شهر نوفمبر من عام 2019 حيث تم اتخاذ قرار بترحيل الاثنين إلى الشمال.
وقد قدم فريق العمل التابع لحزب قوة الشعب الحاكم شكوى ضد رئيس طاقم الرئاسة السابق "نوه" في شهر أغسطس الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين.
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