كوريا الشمالية تطلق 100 قذيفة مدفعية إضافية على المنطقة العازلة الغربية

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قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الشمال أطلق حوالي 100 قذيفة مدفعية أخرى من محافظة "يونان" في مقاطعة "هوانغ هيه" الجنوبية على المنطقة العازلة البحرية في البحر الأصفر بالقرب من الحدود بين الكوريتين في حوالي الساعة 12:30 ظهرا.وقالت الهيئة إن القذائف سقطت في المنطقة العازلة شمال خط الحدود الشمالي الذي تم تحديده بموجب اتفاق عام 2018 العسكري، ولكن لم يقع أي منها في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.ووجه الجيش الكوري الجنوبي عدة رسائل تحذيرية إلى الشمال، مؤكدا أن هذا العمل يعد انتهاكا لاتفاق 2018 الذي يهدف إلى الحد من التوترات العسكرية، وحث النظام على التوقف.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن قصف المنطقة العازلة يعد انتهاكا واضحا للاتفاق العسكري، وأكدت أن الاستفزازات الكورية الشمالية المستمرة تقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي. ودعت بيونغ يانغ بقوة إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال.وقالت الهيئة أيضا إن الجيش يراقب عن كثب التحركات ذات الصلة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، وشددت أنه يعزز من استعداده في حالات الطوارئ.وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 250 قذيفة مدفعية على المناطق العازلة في البحر الشرقي والغربي، والتي قالت لاحقا إنها تحذير للرد على