نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يبحثون التعاون الثلاثي

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ذكرت وزارة الخارجية أمس الأربعاء أن النائب الأول لوزير الخارجية "جو هيون دونغ" سيحضر محادثات نواب الوزراء الحادية عشرة للدول الثلاث والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل في طوكيو. وسوف يبدأ "جو" رحلته لمدة 3 أيام إلى اليابان يوم الثلاثاء القادم.وقالت الوزارة إن "جو" سيجتمع مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" ونظيره الياباني "تاكيو موري" لمناقشة إجراءات تعزيز التنسيق الثلاثي للاستجابة لقضايا كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية والعالمية.ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تقوم فيه الدول الثلاث بتسريع جهودها لإحياء تعاونها الأمني السابق، قبل الفترة التي شهدت مؤتمرات القمة التي شاركت فيها الكوريتان والولايات المتحدة في عامي 2018 و2019، وذلك ردا على سلسلة من الأعمال الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية.ومن المرجح أيضًا أن يكون على جدول أعمال الاجتماع القادم كيفية التنسيق في حالة قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة.