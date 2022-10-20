كوريا الجنوبية وبولندا تتفقان على التعاون الوثيق في صفقات الأسلحة

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اجتمع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" مع نظيره البولندي "ماريوز بلاشتشاك" أمس الأربعاء عبر الفيديو، حيث اتفقا على توثيق التعاون لضمان التنفيذ السلس لصفقات الأسلحة الموقعة بين الشركات الكورية الجنوبية وبولندا، كما تبادلا الآراء حول التعاون في الدفاع والتسليح.وقدر الوزيران أن المحادثات، التي تأتي بعد 5 أشهر من زيارة الوزير البولندي إلى سيول في مايو، تبرز علاقات التعاون الوثيقة بين سلطات الدفاع في البلدين.كما أعرب الجانبان عن رضاهما عن التعاون السلس في صناعة الدفاع، واتفقا على مواصلة توسيع نطاق تلك الشراكة.ووافق الوزيران على التعاون الوثيق لضمان تنفيذ الصفقات الموقعة في أغسطس وسبتمبر لتزويد بولندا بالدبابات القتالية "كيه-2" ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كيه-9" والمقاتلات من طراز "إف إيه-50".