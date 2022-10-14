لي جونغ جيه يفوز بالجائزة الفخرية في مهرجان لندن للسينما

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يفوز الممثل الكوري "لي جونغ جيه" بجائزة لياف الفخرية في الدورة السابعة لمهرجان لندن للسينما اعترافا بمساهمته في الارتقاء بمكانة الأفلام الآسيوية.يُشار إلى أن لي اختير للفوز بالجائزة دون خلاف بين لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام الذي افتُتِح اليوم.أوضحت لجنة تنظيم المهرجان أنه فاز بالاعتراف مرة أخرى بقدرته المتميزة باعتباره ممثلا ومخرجا لفيلم "هونت"، ونفوذه العالمي من خلال الفوز بجائزة أفضل ممثل في جائزة إيمي ليصبح أول ممثل آسيوي في هذا المجال.من ناحية أخرى، فازت الممثلة الكورية "لي جونغ أون" عن فيلم "أوماجو" بجائزة أفضل ممثلة"، وهي جائزة تُمنح للممثلين البارزين في التمثيل.كما فاز الممثل الكوري "ليم سي وان" بجائزة النجم الصاعد بفيلم "الإعلان عن الطوارئ"، وهي جائزة تُمنح للوجه الجديد في السينما الكورية.من المقرر أن يحضر هؤلاء الممثلون الثلاثة مراسم الافتتاح التي ستُقام في مسرح "أوديون ليستور سكوير" في لندن اليوم.الجدير بالذكر أن المهرجان البريطاني سيستمر حتى يوم 30 من هذا الشهر في مختلف أرجاء لندن، كما سيتم فيه استعراض حوالي 50 فيلما آسيويا بما فيها 11 فيلما كوريا.