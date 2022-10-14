عقد اجتماع للجنة العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية في الولايات المتحدة

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أكدت واشنطن مرة أخرى على تعهداتها الدفاعية عن سيول بما في ذلك الاستمرار في توفير وسائل الردع التوسعي.عقد "كيم صُنغ كيوم" رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية ونظيرُه الأمريكي "مارك آي ميلي" الاجتماع الـ47 للجنة العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية في وزارة الدفاع بالولايات المتحدة يوم أمس.يشار إلى أن الاجتماع هو الاجتماع الأول الذي يعقد وجها لوجه منذ تولي كيم منصب رئيس الهيئة يوم 5 من شهر يوليو في عام 2022.وفي الاجتماع أعاد رئيسا الهيئتين الكوري الجنوبي والأمريكي التأكيد على الالتزام المشترك والمتانة الدائمة للتحالف الكوري الجنوبي والأمريكي، وناقشا أيضا مختلف الشؤون الأمنية الراهنة للطرفين بما في ذلك تقييم الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وتقدم الدفاع المشترك، ونقل الحق في السيطرة على العمليات العسكرية في وقت الحروب.كما أكد رئيس الهيئة الأمريكية مرة أخرى على التعهدات العسكرية الأمريكية نحو كوريا الجنوبية بما في ذلك تقديم وسائل الردع التوسعي بشكل مستمر.كما تبادل الطرفان فهم أهمية التعاون الدفاعي والأمني ​​من أجل الحفاظ على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية عبارة عن اجتماع سنوي يُعقد لتقديم المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والتشغيلية للدفاع عن كوريا الجنوبية إلى القائد العام لقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية، ومناقشة القضايا العسكرية في التحالف بين البلدين.منذ انعقاده لأول مرة في عام 1978 ظلت الدولتان تحرصان على عقد هذا النوع من الاجتماعات كل عام، ذهابًا وإيابًا بين سيول وواشنطن.