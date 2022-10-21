كوريا الجنوبية تدرس المشاركة في رعاية قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية إن كوريا الجنوبية تدرس بإيجابية المشاركة في رعاية قرار الأمم المتحدة الذي يدين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو صوك" خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس إنه يجب احترام حقوق الإنسان لكونها قيمة عالمية للبشر، وأكد أن الحكومة ترى الحاجة إلى الاستجابة باستمرار لسجل حقوق الإنسان في الشمال على أساس المبادئ.وأضاف "ليم" أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائي بعد النظر في مختلف العوامل.وفي كل عام، اعتاد الاتحاد الأوروبي على إصدار مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي يتم تعميمه على الدول المعنية لمناقشة صيغة القرار. ثم يتم تبني القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العامة، عن طريق اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد شاركت كوريا الجنوبية في رعاية القرار من عام 2008 إلى عام 2018، لكنها لم تشارك منذ عام 2019 نظرا للتأثير السلبي المحتمل لذلك على العلاقات بين الكوريتين.