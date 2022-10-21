الرئيس يون يقرر بث اجتماع الاستجابة للأزمة الاقتصادية تلفزيونيا في الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا حكوميا حول الاقتصاد ومعيشة المواطنين يوم الخميس المقبل، لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ تدابير الاستجابة للأزمات.ووفقا لمكتب الرئاسة، فإن الاجتماع الذي سيرأسه "يون" بمشاركة وزراء الاقتصاد سيستمر لمدة 90 دقيقة وسيتم بثه مباشرة بالكامل لأول مرة.وقال نائب المتحدث الرئاسي "لي جيه ميونغ" أمس الخميس إن المناقشات العامة ستعرض أفكارا حول التعامل مع المخاطر الاقتصادية الحالية، وكيفية تأمين محركات نمو وتصدير جديدة للبلاد.وقال المتحدث إن الاجتماع سيكون متاحا بالكامل للجمهور لعرض تفاصيل رؤية الرئيس وخططه.وقد عقد المكتب الرئاسي اجتماعات من هذا القبيل في عشر مناسبات سابقة، منذ الاجتماع الافتتاح في 8 يوليو. وتناولت الاجتماعات مختلف القضايا مثل التدابير المالية لذوي الدخل المنخفض، ودعم المشروعات الصغيرة، ومبادرات الصحة الحيوية. وعُقدت الاجتماعات السابقة خلف الأبواب المغلقة بعد بث تصريحات "يون" الافتتاحية قبلها.