ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في سبتمبر بعد انخفاضه في أغسطس

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شهد مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعا في سبتمبر، بعد أن سجل انخفاضا في شهر أغسطس لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.وذكر بنك كوريا اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 120.16 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 0.2% عن الشهر السابق.وبذلك ارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم في المستقبل، بعد شهر من انخفاضه في أغسطس، وهو أول انخفاض خلال 22 شهرا منذ أكتوبر عام 2020.وعلى أساس سنوي، حقق المؤشر نموا للشهر الثاني والعشرين على التوالي، حيث زاد بنسبة 8%.ويُعزى الارتفاع في قيمة المؤشر في شهر سبتمبر إلى ارتفاع أسعار الغاز والأعاصير والانخفاض الحاد في قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.وقد ارتفعت تكلفة المرافق، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه، بنسبة 2.5%، مع ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.3%.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.1% على أساس شهري بسبب أضرار الأعاصير وضعف العملة المحلية مقابل الدولار.وارتفعت تكلفة المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 0.1% على أساس شهري أيضا.