واشنطن تراقب عن كثب استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربتها النووية السابعة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن وحلفاءها في المنطقة يراقبون عن كثب تحركات كوريا الشمالية التي تستعد لإجراء تجربة نووية محتملة.وجاءت تصريحات المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" في إفادة صحفية أمس الخميس عندما سُئل عن أي تطورات بشأن تلك التجربة النووية المحتملة.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة ستواصل التواصل الوثيق مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس جعل كوريا الجنوبية دولة تمتلك أسلحة نووية، أكد "رايدر" مجددًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "بأكملها".وقال إن الولايات المتحدة تركز على تقديم قدرة ردع استراتيجية لكوريا الجنوبية وحلفائها وشركائها في المنطقة. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لديها علاقات دفاعية طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية، ولديها وجود كبير للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة.وأشار "رايدر" إلى أن الولايات المتحدة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان، تجري تدريبات منتظمة لضمان القدرة على التشغيل البيني، بحيث يمكنهم العمل معًا للدفاع عن مصالحهم وردع أي هجوم محتمل.