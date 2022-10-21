النيابة تطالب بإصدار مذكرة توقيف لمساعد رئيس الحزب الحاكم

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طلب المدعون بالنيابة إصدار مذكرة توقيف بحق أحد المساعدين المقربين من رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" بتهمة انتهاك قانون الأموال السياسية.وقال مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية اليوم الجمعة إنه تقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق "كيم يونغ"، نائب رئيس معهد الديمقراطية التابع للحزب المعارض.ويُزعم أن "كيم" تواطأ مع القائم السابق بأعمال رئيس شركة "سيونغ نام" للتطوير العقاري "يو دونغ كيو" لتلقي 847 مليون وون في 4 مناسبات بين أبريل وأغسطس من العام الماضي من المستفيدين من فضيحة التطوير العقاري في "ديه جانغ دونغ".وفي ذلك الوقت، كان الحزب الديمقراطي يستعد لإجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي، وكان "كيم" نائب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح آنذاك "لي"، حيث قام بتأمين وإدارة أموال الانتخابات.وتشتبه النيابة في أن الأموال ربما استخدمت كأموال سياسية لحملة "لي" الرئاسية.يُذكر أن "كيم" نفى جميع المزاعم أثناء استجوابه بعد احتجازه يوم الأربعاء الماضي.