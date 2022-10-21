رؤساء الأركان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجرون محادثات حول التهديدات النووية والصاروخية

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أجرى رؤساء الأركان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات لمناقشة الإجراءات المضادة للتهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عقد رئيس الأركان "كيم سونغ كيوم" محادثات مع نظيريه الأمريكي "مارك ميلي" والياباني "كوجي يامازاكي" أمس الخميس في واشنطن.وناقش كبار المسؤولين العسكريين التحديات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك سلسلة الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وتعهدوا بمواصلة الجهود لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في بيان إن أنشطة كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة، كما ذكرت أن الجنرال "ميلي" أعاد تأكيد "التزام واشنطن الصارم" بالدفاع عن حلفائها.كما أكد كبار القادة العسكريين على التعاون والتنسيق الأمني الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف، من أجل تعزيز الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.