الرئيس يون يتبادل مع نظيره المصري الآراء حول العلاقات الثنائية في محادثات هاتفية

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أجرى الرئيس "يون صوك يول" محادثات هاتفية مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أمس الخميس، حيث بحثا التعاون الثنائي في مجال الطاقة ومجالات أخرى.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" إن "يون" أشار في المحادثات الهاتفية إلى أن التعاون الثنائي توسع ليشمل مختلف المجالات، بما في ذلك محطات الطاقة النووية وصناعة الأسلحة والبنية التحتية. ثم طلب الرئيس الكوري دعم الحكومة المصرية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في البلاد.وردا على ذلك، قال الرئيس المصري إنه يرحب بدخول الشركات الكورية في مجالات الطاقة والسيارات الكهربائية وبناء السفن إلى السوق المصرية، ووفقا للمتحدث "لي".وأضاف "السيسي" أن مصر، نيابة عن الدول الأفريقية والنامية، ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الشهر المقبل، وهو مؤتمر رئيسي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.ورد "يون" بأن سيول ستساعد مصر في نجاح استضافة الدورة السابعة والعشرين، مضيفًا أن سفيرة المناخ للبلاد "نا كيونغ وون" ستحضر المؤتمر كمبعوثة رئاسية خاصة.