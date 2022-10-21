انخفاض حجم صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.5% في أول 20 يوما من أكتوبر

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انخفض حجم صادرات كوريا في أول 20 يوما من أكتوبر بنسبة تجاوزت من 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية 32 مليارا و401 مليون دولار في الفترة المذكورة، بانخفاض قدره 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهد متوسط حجم الصادرات اليومية انخفاضا بنسبة 9%، مع زيادة متوسط عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم الواردات في كوريا الجنوبية فقد ارتفع بنسبة 1.9%، لتصل إلى 37 مليارا و355 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، لتسجل كوريا عجزا تجاريا يبلغ 4 مليارات و954 مليون دولار.وبهذا، بلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري 33 مليارا و843 مليون دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.