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الاقتصادية

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في سبتمبر بنسبة 0.2%

Write: 2022-10-21 13:25:46Update: 2022-10-21 14:02:24

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في سبتمبر بنسبة 0.2%

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار المنتجين 120.16 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق.
وأرجع التقرير السبب في ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية والسمكية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.1% أيضا.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 1%، وذلك بسبب انخفاض حجم إنتاجها الناجم عن الإعصار وزيادة سعر الصرف الأجنبي، رغم انخفاض أسعار الفحم والمنتجات النفطية.
وشهد مؤشر أسعار العرض المحلي في سبتمبر ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بالشهر الأسبق بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة والنهائية.
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