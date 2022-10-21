إصابات كورونا الجديدة تبقى عند مستوى 20 ألفا لليوم الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في نطاق 20 ألفا لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 24 ألفا و751 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 25 مليونا و244 ألفا و255 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 60 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وبلغ المتوسط اليومي للإصابات الجديدة اليومية حوالي 24 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي.ويحذر الخبراء من أن البلاد قد تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة مرة أخرى بدءا من منتصف شهر نوفمبر أو أوائل شهر ديسمبر القادم.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد الحالات الخطيرة المصابة بكورونا بمقدار 16 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 233 مريضا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 28 ألفا و952 حالة وفاة حتى الآن، حيث زاد عدد الوفيات بمقدار 30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.