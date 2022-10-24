صناعة بناء السفن في كوريا تحتاج لتوظيف 43 ألفا خلال السنوات الخمس القادمة

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قالت دراسة إن كوريا الجنوبية تحتاج إلى توظيف 43 ألف شخص إضافي خلال السنوات الخمس القادمة للحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة بناء السفن فيها.ووفقا للدراسة التي أجرتها الجمعية الكورية لبناء السفن والصناعة البحرية، والتي صدرت يوم أمس الأحد، استمر عدد العاملين في صناعة بناء السفن المحلية في الانخفاض بعد أن وصل إلى 203 آلاف و441 في عام 2014. وحتى شهر يوليو من هذا العام، استقر الرقم عند 92 ألفا و394، أي أنه انخفض بأكثر من النصف خلال فترة ثماني سنوات منذ عام 2014.وخلال هذه الفترة المذكورة، تراجع عدد العاملين في مجال التصميم والبحوث بنسبة 46.7%، بينما انخفض عدد العاملين في التصنيع بنسبة 58.3%.وفي المقابل، بلغ عدد طلبيات بناء السفن في البلاد 176.8 مليون طن مكافئ خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 98.5% مقارنة بالعام الأسبق.وأضافت الجمعية أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناعة الشحن البحري في البلاد تحتاج إلى حوالي 135 ألف عامل حتى عام 2027، مما يتطلب توظيف 43 ألف شخص إضافي.