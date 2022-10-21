تراجع سفينة كورية شمالية عبرت خط الحدود بعد طلقات تحذيرية

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عبرت سفينة تجارية كورية شمالية خط الحدود الشمالي، الذي يعتبر الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر، اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن السفينة الكورية الشمالية "موبو" انتهكت خط الحدود الشمالي على بعد حوالي 27 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزيرة "بينغ نيونغ" في البحر الغربي، في حوالي الساعة 3:42 من صباح اليوم.وأضافت أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية مما أجبر السفينة على التراجع. ويَعتبر الجيشُ الكوري الجنوبي عبورَ خط الحدود الشمالي بمثابة "اقتحام"، ويقوم بتحليل الظروف المتعلقة بالحادث. ويذكر أنه في وقت سابق من شهر مارس الماضي عبرت سفينة كورية شمالية أخرى خط الحد الشمالي مع زورق دورية كوري شمالي في مطاردة، مما أدى إلى ردود عسكرية من قبل كوريا الجنوبية، كما وقع حادث مماثل أيضا في نوفمبر من عام 2019، عندما شوهدت سفينة كورية شمالية تعبر خط الحدود الشمالي في المياه قبالة جزيرة "بينغ نيونغ" وتتجه جنوبا قبل أن تتراجع.