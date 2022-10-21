كوريا الشمالية تطلق نيران مدفعية في انتهاك للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

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أطلقت كوريا الشمالية عشرات من قذائف المدفعية باتجاه المناطق العازلة بين الكوريتين في البحر الأصفر اليوم الاثنين، بعد أن صد الجيش الكوري الجنوبي سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت خط الحدود البحرية، في وقت سابق من اليوم.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها رصدت طلقات مدفعية تم إطلاقها من منطقة "جانغ سان" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" بدءا من الساعة 5:14 صباحا في المناطق العازلة الواقعة إلى الشمال من خط الحدود الشمالي، ولم يسقط أي منها فوق أراضي كوريا الجنوبية. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن إطلاق قذائف مدفعية من قبل كوريا الشمالية ردا على تصرفات كوريا الجنوبية ضد سفينة كورية شمالية عبرت خط الحد الشمالي، هو انتهاك واضح للاتفاق العسكري بين الكوريتين ووصفته بأنه استفزاز. كما أشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية ومزاعمها السخيفة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، وحثت بيونغ يانغ على وقف مثل هذه الأنشطة. وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش يراقب الأنشطة ذات الصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ويعزز الاستعداد لمواجهة أي طوارئ محتملة.وكانت سفينة تجارية كورية شمالية قد عبرت في وقت سابق من اليوم خط الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، قبل أن تتراجع بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.