كوريا الشمالية تدعي عبور سفينة حربية كورية جنوبية خط الحدود

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قالت كوريا الشمالية إن قذائف المدفعية المتعددة التي أطلقتها على المناطق العازلة في البحر الأصفر اليوم الاثنين كانت طلقات تحذيرية، متهمة سفينة حربية كورية جنوبية بعبور خط ترسيم الحدود العسكرية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم هذه الادعاءات عن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي، بأن سفينة مرافقة كورية جنوبية قامت بالتوغل لمسافة تتراوح بين 2.5 و5 كيلومترات عبر الحدود في المياه التي تسيطر عليها كوريا الشمالية.وفي الساعة 3:50 صباحا أكد الجيش الكوري الشمالي أن "الاقتحام" من قبل الجنوب تم بذريعة قمع سفينة مجهولة الهوية، وأنه تم إطلاق عشر قذائف مدفعية كإجراء مضاد أوليّ. وجاءت اجعاءات كوريا الشمالية في الوقت الذي اكتشفت فيه هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم أن نيران المدفعية أطلقت من منطقة "جانغ سان" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" في الساعة 5:14 صباحا باتجاه المناطق العازلة الواقعة إلى الشمال من خط الحدود الشمالي.وفي وقت سابق من اليوم، عبرت سفينة تجارية كورية شمالية ذلك الخط، الذي يعتبر الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، قبل أن تتراجع بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.