طائرة ركاب كورية تتجاوز مدرج الهبوط في الفلبين

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اجتاحت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية مدرج الهبوط، بعد عدة محاولات للهبوط في الفلبين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية هناك ليلة أمس الأحد.وقالت شركة الطيران الكورية الجنوبية "كوريان إير" اليوم الاثنين إن الرحلة رقم " كيه إي 631" التي كانت قد غادرت مطار إنتشون الدولي في الساعة 6:35 من مساء أمس الأحد هبطت بشكل "غير طبيعي" في مطار "ماكتان سيبو" الدولي بسبب الظروف الجوية.وبعد محاولتي هبوط فاشلتين، هبطت الطائرة أخيرا بعد حوالي ساعة من الموعد المحدد، لكنها تجاوزت المدرج وتوقفت في غابة قريبة، مما أدى إلى إتلاف عجلات وجسم الطائرة. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات حتى الآن بين 162 راكبا و11 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها. وتم نقل الركاب إلى فندق قريب بعد إجلائهم من الطائرة عبر مخارج الطوارئ.ومن جانبه، وعد رئيس شركة الخطوط الجوية الكورية "أو كي هونغ" بإجراء تحقيق "شامل" في هذا الحادث، وذلك في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.