إصابات كورونا الجديدة تسجل زيادة لأسبوعين متتاليين على أساس يوم الاثنين

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شهدت حالات إصابة كورونا الجديدة اليومية زيادة للأسبوع الثاني على التوالي على أساس يوم الاثنين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 ألفا و302 حالة، منها 56 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار حوالي 3 ألاف حالة مقارنة بيوم الاثنين الماضي، وحوالي 5 آلاف حالة مقارنة بيوم الاثنين قبل الماضي.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 226 شخصا، بعد أن زاد بمقدار 14 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وزاد عدد الوفيات بمقدار 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 ألف حالة وفاة حتى الآن.