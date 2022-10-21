سلاح البحرية الكوري الجنوبي يجري تدريبات عسكرية ضخمة في البحر الغربي

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أعلن سلاح البحرية الكوري الجنوبي أنه يُجري تدريبات عسكرية ضخمة في البحر الغربي بمشاركة القوات البرية والجوية والشرطة البحرية والقوات الأمريكية بدءا من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام.وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز القدرة على العمليات البحرية المشتركة ضد استفزاز العدو، وتقوية موقف الاستعداد العسكري.وتشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة عسكرية، منها المدمرة "إيجيس"، بالإضافة إلى فرقاطة، وطائرات للدوريات البحرية، ومروحيات العمليات البحرية، ومروحيات من طراز أباتشي، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طرازي "إف 15 كيه" و"كيه إف 16".كما تشارك فيها القوات الأمريكية بعدد من مروحيات الأباتشي، والمقاتلات القاذفة من طراز "إيه 10".وتقام هذه التدريبات سنويا بشكل منتنظم ضمن إطار تدريبات الدفاع عن الوطن.